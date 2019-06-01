Midibüsteki 'kart basma' kavgası kamerada

ADIYAMAN'da şehir içi yolcu taşıyan belediyeye ait midibüse kart basmadan binen yolcu ile şoför arasında tartışma çıktı. Diğer yolcuların da dahil olması ile kavgaya dönüşen olayda 2 kişi gözaltına alındı. Kavga anı ise otobüsteki güvenlik kameralarına yansıdı.Olay, öğle saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde ilerleyen belediye otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre, midibüse binen ismi öğrenilemeyen yolcu yanında otobüs kartı olmadığını söyledi. Bunun üzerine midibüs sürücüsü yolcuyu uyararak başka yolculardan ücret karşılığı istemesini söyledi. İkili arasında bu nedenle başlayan tartışma diğer yolcuların da dahil olması ile büyüyerek kavgaya dönüştü. Kendi aralarında yumruk yumruğa kavgaya tutuşan yolcuları diğer yolcular güçlükle ayırdı. İhbarla olay yerine gelen polis kavgaya karışanları gözaltına aldı. Kavga anı ise midibüsteki güvenlik kameralarına yansıdı.

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