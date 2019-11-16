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Midibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü, öldü
DÜZCE'de, midibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü Yusuf Yetimgüler (20), hayatını kaybetti. Kaza, dün gece D-100 yolu Doğanlı köyü mevkiinde meydana geldi. Yusuf Yetimgüler yönetimindeki 34 KN 8444 plakalı motosiklet, iddiaya göre...
GÜVENLİK 15.11.2019, 23:42
DÜZCE'de, midibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü Yusuf Yetimgüler (20), hayatını kaybetti.
Kaza, dün gece D-100 yolu Doğanlı köyü mevkiinde meydana geldi. Yusuf Yetimgüler yönetimindeki 34 KN 8444 plakalı motosiklet, iddiaya göre kavşağa girmeye çalışan C.E. yönetimindeki 81 S 1016 plakalı midibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Yusuf Yetimgüler, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Yusuf Yetimgüler, yapılan tüm müdahalelere rağmen bu akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, dün gece D-100 yolu Doğanlı köyü mevkiinde meydana geldi. Yusuf Yetimgüler yönetimindeki 34 KN 8444 plakalı motosiklet, iddiaya göre kavşağa girmeye çalışan C.E. yönetimindeki 81 S 1016 plakalı midibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Yusuf Yetimgüler, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Yusuf Yetimgüler, yapılan tüm müdahalelere rağmen bu akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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