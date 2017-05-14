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Midibüs, iki TIR'ın arasında kaldı; 8 yaralı

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde bir midibüs ile 2 TIR'ın karıştığı zincirleme kazada, 8 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde, TEM Otoyolu Gebze gişeleri mevkiinde meydana geldi. Sabiha Gökçen Havaalanı'nda...

Midibüs, iki TIR'ın arasında kaldı; 8 yaralı

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde bir midibüs ile 2 TIR'ın karıştığı zincirleme kazada, 8 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde, TEM Otoyolu Gebze gişeleri mevkiinde meydana geldi. Sabiha Gökçen Havaalanı'nda çalışan güvenlik görevlilerini taşıyan Barış Usta yönetimindeki 34 ZR 9612 plakalı midibüs, önünde giden henüz sürücüsü öğrenilemeyen 41 KR 9612 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Aynı yöne giden 41 BG 884 plakalı TIR da midibüse çarptı. Kazada, iki araç arasında sıkışan midibüsteki 8 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarılarak, ambulansla kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

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