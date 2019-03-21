Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Aşık Veysel'i 106 yıllık sazıyla buluşturdu
Aşık Veysel'i 106 yıllık sazıyla...
Petrol fiyatları yılın zirvesinde
Petrol fiyatları zirve yaptı
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3 istifa
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3...
17 Aralık Kumpas Davası'nda karar; 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
17 Aralık davasında 15 sanığa...

Midesinden 192 gram eroin çıktı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de, 15 paket halinde 192 gram eroini midesinde taşıyan B.D. adlı uyuşturucu kuryesi yakalandı. Uyuşturucu paketleri ameliyatla midesinden çıkarılan kurye, tedavisinin ardından tutuklandı. Mersin Narkotik...

Midesinden 192 gram eroin çıktı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de, 15 paket halinde 192 gram eroini midesinde taşıyan B.D. adlı uyuşturucu kuryesi yakalandı. Uyuşturucu paketleri ameliyatla midesinden çıkarılan kurye, tedavisinin ardından tutuklandı.
Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ortadoğu ülkelerine gidip gelen Türk vatandaşı B.D.'nin (30) uyuşturucu kuryesi olduğunu belirledi. Kuryenin Mersin'e uyuşturucu getireceği bilgisini alan narkotik polisi, takibe aldığı şüpheliyi kente geldiği anda gözaltına aldı. Üzerinde uyuşturucu bulunamayan şüpheli, sorgusunda 192 gram eroini paket 15 küçük paketlere koyup, yuttuğunu ve midesinde taşıdığını itiraf etti. Bunun üzerine hastaneye götürülen kurye, uyuşturucuları doğal yoldan çıkaramayınca ameliyata alındı. Midesindeki uyuşturucu alınan B.D., tedavisinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328