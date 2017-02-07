Midesi küçültülen turist otelde yaşamını yitirdi

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ORTA Afrika ülkesi Çad'dan Antalya'ya gelen ve 2 hafta önce mide küçültme ameliyatı olan 52 yaşındaki Hassan Mahamat, konakladığı otelde yaşamını yitirdi. Özel tabuta konulan Mahamat'ın cenazesine, otopsi yapılacak.

Olay, bu sabah Konyaaltı İlçesi'nde bulunan 5 yıldızlı Porto Bello Hotel'de meydana geldi. Geçen ay Orta Afrika ülkesi Çad'dan mide küçültme ameliyatı için Antalya'ya gelen Hassan Mahamat, burada özel hastaneye yattı. Yapılan testlerin ardında 2 hafta önce ameliyat masasına yatan Hassan Mahamat, hastaneden taburcu oldu. Burada Porto Bello Hotel'de konaklamaya başlayan Hassan Mahamat, tedavisini devam ederken 160 kilodan 140 kiloya indi. Dün gece odasına çekilen Mahamat, sabaha karşı fenalaştı.

Bunun üzerine otel görevlileri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede otele gelen sağlık ekipleri, Hassan Mahamat'a müdahalede bulundu. Mahamat, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hassan Mahamat'ın cesedi yapılan inceleme ardından odasından 8 kişi tarafından alınarak cenaze aracına taşındı. Özel bir tabutta Adli Tıp Kurumu morguna taşınan Mahamat'ın cenazesi, otopsinin ardından ülkesine gönderilecek.

Mahamat'ın 1 yıl önce Hindistan'da ameliyatla yağlarını aldırdığı ortaya çıktı.

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