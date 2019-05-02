Mide ve bağırsaklarından 19 paket uyuşturucu çıktı

DENİZLİ'de polis, İran'dan hava yoluyla gelen Reza Shami Heris (41), 36 uyuşturucu hap ile yakalanıp, gözaltına alındı. Yakalandıktan sonra rahatsızlanarak hastaneyle kaldırılan şüphelinin mide ve bağırsaklarından 13 paket halinde 47 gram metamfetamin ve 6 paket halinde 21 gram eroin çıkartıldı. Tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, İran'dan Denizli'ye uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı yönünde bilgi aldı. Çalışmayı derinleştiren ekipler, geçen 20 Nisan'da havayolu ile İran'dan Denizli'ye gelen Reza Shami Heris'i Çardak Havalimanı'nda, üzerinde bulunan 36 uyuşturucu hap ile yakaladı.

POŞETE SARIP YUTMUŞ

Gözaltına alınmasının ardından rahatsızlanan Reza Shami Heris, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Heris'in çekilen röntgen filmlerinde, mide ve bağırsak kısmında yabancı cisim tespit edildi. Hayati tehlikesi bulunan Reza Shami Heris, aynı gün ameliyata alındı. Hastanede gerçekleştirilen ameliyatla, Heris'ın mide ve bağırsak kısmından 13 paket halinde 47 gram metamfetamin ve 6 paket halinde 21 gram eroin çıkartıldı. Tedavisinin ardından dün adliyeye sevk edilen Reza Shami Heris, tutuklandı.



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