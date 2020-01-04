MHP Yatağan ilçe eski başkanı Kocabıyık, kazada hayatını kaybetti
Burak ALPER KUŞ / YATAĞAN (Muğla), () - MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, MHP Yatağan İlçe eski Başkanı Yüksel Kocabıyık'a (47), yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobil çarptı. Ağır yaralanan Kocabıyık, hastanede yaşamını...
Burak ALPER KUŞ / YATAĞAN (Muğla), () - MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, MHP Yatağan İlçe eski Başkanı Yüksel Kocabıyık'a (47), yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobil çarptı. Ağır yaralanan Kocabıyık, hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 18.30 sıralarında, Yatağan-Aydın Karayolu üzeri Gölyeri mevkiinde meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası kamyon şoförü Yüksel Kocabıyık, evine yakın bir noktada aracını yol kenarına park etti. Yolun karşısına yürüyen Kocabıyık'a, Muğla yönüne giden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Kocabıyık, ambulansla, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kocabıyık, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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