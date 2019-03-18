MHP'li başkanın eşinin cinayet şüphelisi tutuklandı

SAMSUN'da MHP Asarcık İlçe Başkanı Hasan Demirci'nin eşi Satı Demirci’nin (52), oğlunun düğününde çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Gökhan Sezer (34), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, önceki gün akşam saatlerinde Asarcık ilçesinde meydana geldi. MHP Asarcık İlçe Başkanı Hasan ve eşi Satı Demirci çiftinin oğulları Adem Demirci'nin Asarcık ilçesindeki düğün merasimi sırasında, bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgayı ayırmak için araya giren Satı Demirci, davetliler arasında yer alan Gökhan Sezer'in elindeki bıçağı savurması sonucu ağır yaralandı. Yakınları tarafından çağırılan ambulansla Kavak İlçe Devlet Hastanesi’ne götürülen, Satı Demirci, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.TUTUKLANDIMHP ilçe başkanının eşi Satı Demirci'yi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Gökhan Sezer, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Tutuklanan şüpheli ilk ifadesinde, "Darp ediliyordum. Kendimi korumak için bıçağı savurdum. Kimseyi yaralayıp yaralamadığımı bilmiyorum” dediği öğrenildi.

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