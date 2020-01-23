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MHP Gürsu İlçe Başkanı evinde tabancasıyla intihar etti
GÜVENLİK 23.01.2020, 00:19
MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Gürsu İlçe Başkanı Ali Osman Beysir (46), evinin bahçesinde kendi tabancasıyla intihar etti.
Olay saat 22.00 sıralarında Bursa'nın Gürsu ilçesinde meydana geldi. MHP Gürsu İlçe Başkanı Ali Osman Beysir, evinin bahçesinde bilinmeyen bir sebepten dolayı kendi tabancasıyla intihar etti. Silah sesini duyan ailesi evden bahçeye indiklerinde, Beysir'i kanlar içinde yerde yatarken buldu. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tabanca ile başına ateş eden Ali Osman Beysir'e ilk müdühaleyi yaptı. Ağır yaralı olarak abbulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılamn Beysir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayı duyan Ali Osman Beysir'in yakınları ve partililer hastaneye akın etti. Hastaneye gelen MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Cihangir Kalkancı, çok üzüntülü olduğunu belirterek, "Akşam saatlerinde elim olay oldu. Teşkilat olarak çok üzüntülüyüz. Merhumun cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Orhaneli İlçesi Topuk Köyünde defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet dilerim". dedi.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay saat 22.00 sıralarında Bursa'nın Gürsu ilçesinde meydana geldi. MHP Gürsu İlçe Başkanı Ali Osman Beysir, evinin bahçesinde bilinmeyen bir sebepten dolayı kendi tabancasıyla intihar etti. Silah sesini duyan ailesi evden bahçeye indiklerinde, Beysir'i kanlar içinde yerde yatarken buldu. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tabanca ile başına ateş eden Ali Osman Beysir'e ilk müdühaleyi yaptı. Ağır yaralı olarak abbulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılamn Beysir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayı duyan Ali Osman Beysir'in yakınları ve partililer hastaneye akın etti. Hastaneye gelen MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Cihangir Kalkancı, çok üzüntülü olduğunu belirterek, "Akşam saatlerinde elim olay oldu. Teşkilat olarak çok üzüntülüyüz. Merhumun cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Orhaneli İlçesi Topuk Köyünde defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet dilerim". dedi.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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