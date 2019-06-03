Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Soma’da 3.7 büyüklüğünde deprem
Soma’da 3.7 büyüklüğünde deprem
YSK’dan ilçe seçim kurulu müdürleri kararı
YSK’dan ilçe seçim kurulu müdürleri...
Engelli kadına cinsel saldırı sanığına 21 yıl hapis cezası
Engelli kadına cinsel saldırı sanığına...
Bayramda havası nasıl olacak?
Bayramda havası nasıl olacak?

MHP Eşme İlçe Başkanı, silahlı saldırıda yaralandı

UŞAK’ın Eşme ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Burçin Kayhan Yücesoy, silahla vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yücesoy tedaviye alınırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Olay, saat 02.00 sıralarında...

MHP Eşme İlçe Başkanı, silahlı saldırıda yaralandı
UŞAK’ın Eşme ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Burçin Kayhan Yücesoy, silahla vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yücesoy tedaviye alınırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Olay, saat 02.00 sıralarında Eşme’nin Şehit Alibey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Burçin Kayahan Yücesoy ile bir grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, bir kişinin açtığı ateşle Yücesoy ayağından vuruldu. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yücesoy, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yücesoy’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. 

FOTOĞRAF

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328