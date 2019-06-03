MHP Eşme İlçe Başkanı, silahlı saldırıda yaralandı

UŞAK’ın Eşme ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Burçin Kayhan Yücesoy, silahla vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yücesoy tedaviye alınırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.Olay, saat 02.00 sıralarında Eşme’nin Şehit Alibey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Burçin Kayahan Yücesoy ile bir grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, bir kişinin açtığı ateşle Yücesoy ayağından vuruldu. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yücesoy, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yücesoy’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

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