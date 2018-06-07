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Mezun olduğu gün kazada yaşamını yitirdi

KASTAMONU'da lise son sınıf öğrencisi Oğuzhan Kaplan (18) yönetimindeki motosiklet, tünel çıkışında ciple çarpıştı. Bugün karnesini alarak mezun olan Oğuzhan Kaplan kazada yaşamını yitirdi. Kaza, saat 16.30 sıralarında Şenpazar-Kastamonu...

Mezun olduğu gün kazada yaşamını yitirdi
KASTAMONU'da lise son sınıf öğrencisi Oğuzhan Kaplan (18) yönetimindeki motosiklet, tünel çıkışında ciple çarpıştı. Bugün karnesini alarak mezun olan Oğuzhan Kaplan kazada yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Şenpazar-Kastamonu Karayolu'nda meydana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 15 NB 143 plakalı cip ile Oğuzhan Kaplan yönetimindeki plakası belirlenemeyen motosiklet, Kapıkaya Tüneli'nin çıkışında kafa kafaya çarpıştı. Kazada Oğuzhan ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Servis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Oğuzhan Kaplan, Kastamonu Devlet Hastanesi'ne götürülmek üzere ambulansa alındı. Yolda kalbi duran Oğuzhan, yakında bulunan Ağlı İlçesi Aile Sağlığı Merkezi'ne götürüldü. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Oğuzhan Kaplan kurtarılamadı.
Kastamonu Endüstri Meslek Lisesi son sınıf öğrencisi Oğuzhan Kaplan'ın bugün karnesini alarak mezun olduğu öğrenildi.
Kazada yaralanan adı öğrenilemeyen cip sürücüsünün ise Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

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