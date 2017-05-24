Mezarlıktaki 2 çim biçme makinesi çalındı

KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde 17 Ağustos Mezarlığı'nda bulunan idare binasına giren hırsızlar 2 çim biçme makinesini çaldı.

Gölcük Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü 17 Ağustos Mezarlığı'ndaki idare binasına gece giren hırsızlar 2 çim biçme makinesini çaldı. Görevlilerin haber vermesi üzerine gelen polis ekipleri incelemede bulunarak, kanıt topladı. Mezarlık görevlisi Kemal Dal, "Sabah geldiğimde kapının açık olduğunu fark ettim. İçeri girdiğimde makinelerimizi koyduğumuz odanın kapısının açık olduğunu ve makinelerin olmadığını gördüm. Arkadaşlara 'Makineleri bir yere mi verdiniz?' diye sordum. Makinelerin çalındığını fark edince müdürlerimize ve polise haber verdik" dedi.

Ayrıca gece Saraylı Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bir marketin dışında bulunan jeneratörü çalındı. Polis burada da incelemede bulunurken, iki hırsızlık olayı ile ilgili soruşturma başlattı.



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