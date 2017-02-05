Mezarlıkta ölümde uyuşturucu şüphesi

SAMSUN'da uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen 32 yaşındaki Özgür Özakar, Asri Mezarlıkta ölü bulundu.Olay, Samsun'un İlkadım İlçesi'nde bulunan Asri Mezarlıkta meydana geldi. Bu sabah mezarlığa ziyarete gidenler bir mezarın yanında hareketsiz yatan Özgür Özakar'ı görerek sağlık ekiplerine haber verdi. Sevk edilen sağlık ekipleri Özakar'ın öldüğünü ve ölümünün şüpheli olduğunu tespit ederek durumu polise bildirdi.Polis ekiplerinin ulaştığı Özakar'ın arkadaşları onu en son uyuşturucu madde kullanırken gördüklerini ileri sürdü. Özakar'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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