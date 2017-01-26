Mezarlıkta infaz: 3 ölü

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, () - ADANA'nın merkez Yüreğir İlçesi Alihocalı Mahallesi mezarlığında uzun namlulu silahlar ve tabancayla öldürülen 3 kişinin cesedi bulundu. İnfaz edilen 3 erkeğin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Sabah saatlerinde mezarlık içindeki otomobili görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mezarlıktaki direğe çarparak duran otomobili inceleyen ekipler biri aracın içinde, biri kapıdan yere düşmüş halde biri de 10 metre uzaklıkta 3 cesetle karşılaştı.

Uzun namlulu silah ve tabancalarla ateş edilerek öldürülen 3 kişinin kimliklerinin saptanması ve katillerin bulunması için soruşturma başlatıldı.

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