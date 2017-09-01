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Mezarlık ziyaretine giden aile kaza yaptı: 7 yaralı

Mutlu YUCA/BOLU, () - BOLU'da Kurban Bayramı nedeniyle mezar ziyaretine giden ailenin içinde bulunduğu hafif ticari araç kavşakta otomobil ile çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı. Kaza, saat 10.30 sıralarında D-100 Karayolu YSE Kavşağı'nda...

Mezarlık ziyaretine giden aile kaza yaptı: 7 yaralı

Mutlu YUCA/BOLU, () - BOLU'da Kurban Bayramı nedeniyle mezar ziyaretine giden ailenin içinde bulunduğu hafif ticari araç kavşakta otomobil ile çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında D-100 Karayolu YSE Kavşağı'nda meydana geldi. Ailesiyle yakınlarının mezarlarını ziyarete giden Erhan Saçan'ın kullandığı 14 GF 417 plakalı ticari araç, kavşakta kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen İrfan Çağlayan yönetimindeki 06 AL 9873 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, ticari araçta bulunan Muhammet, Kudret, Saniye ve Orhan Saçan ile diğer araçta bulunan sürücü İrfan Çağlayan ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi daha yaralandı. Ticari aracın sürücüsü Erhan Saçan kazayı yara almadan atlattı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarıyla sevk edildikleri İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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