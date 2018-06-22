Mezarlık görevlisinin dikkati, kendisini asan gencin hayatını kurtardı

BOLU'da, mezarlıkta kendisini gömleğiyle asan üniversite öğrencisi O.B. (22), mezarlık görevlisinin dikkati sayesinde kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Paşaköy Mahallesi'nde bulunan Paşaköy Mezarlığı'nda meydana geldi. Mezarlık görevlisi Siyami Deliacı, demir parmaklıklarla çevrili bir mezarlığın kapısında bir genci gömlekle boynundan asılı halde gördü. Siyami Deliacı, mezarlık ziyaretine gelen çevredeki diğer vatandaşlardan yardım istedi. Olay yerine 112 Acil ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar ve 112 Acil ekipleri, gömleği keserek genci yere indirdi.

Bilinci kapanan ve nefes almayan genç, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden nefes almaya başladı. Üniversite öğrencisi olduğu belirlenen O.B., ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

OLAYIN ŞOKUYLA KONUŞAMADI

Büyük şok yaşayan mezarlık görevlisi Siyami Deliacı'nın olayın etkisiyle dili tutuldu. Yaşadığı şok nedeniyle bir süre konuşamayan Siyami Deliacı'yı çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Hayat kurtaran görevli, bir süre sonra yeniden konuşmaya başladı.

Olayın tanığı bir kadın yaşananları, "Oğlumun mezarını ziyarete gelmiştim. O sırada mezarlık bekçisinin canhıraş bağırmasını duydum. Hatta köpek falan girdi de saldırıyor zannettim. Arada da ağaçlar olduğu için göremiyorum, biraz daha yaklaşınca baktım bir çocuk gömleğiyle kendisini asmış. Hemen o sırada başkaları da geldi. Polise haber verdiler. Sağlık ekipleri hemen geldi. Nefes almasını sağladılar" dedi.

O.B.'nin, Bolu Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde uyuşturucu madde bağımlılığı nedeniyle tedavi gördüğü ve bir süredir bunalımda olduğu ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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