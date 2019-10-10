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Meyve, sebze kasalarından kaçak sigara çıktı
KARS'ta meyve ve sebze kasalarının içi ile altına gizlenmiş 1478 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen istihbarat çalışmalar...
GÜVENLİK 10.10.2019, 16:40
KARS'ta meyve ve sebze kasalarının içi ile altına gizlenmiş 1478 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.
Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen istihbarat çalışmalar sonunda bir şüphelinin kaçakçılık yaptığı tespit edildi. Kimliği açıklanmayan şüphelinin kamyoneti, 8 Ekim günü Digor İlçesi Sorguçkavak Köyü Mevkisi'nde durduruldu. Kamyonetteki meyve ve sebze kasalarının içi ile altında 1478 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.
Şüpheliye kaçak sigaradan 20 bin 692 TL, Karayolları Trafik Kanunu'ndan da 2 bin 126 TL idari para cezası kesildi. Kamyonet de 15 gün süreyle trafikten men edildi.
Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen istihbarat çalışmalar sonunda bir şüphelinin kaçakçılık yaptığı tespit edildi. Kimliği açıklanmayan şüphelinin kamyoneti, 8 Ekim günü Digor İlçesi Sorguçkavak Köyü Mevkisi'nde durduruldu. Kamyonetteki meyve ve sebze kasalarının içi ile altında 1478 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.
Şüpheliye kaçak sigaradan 20 bin 692 TL, Karayolları Trafik Kanunu'ndan da 2 bin 126 TL idari para cezası kesildi. Kamyonet de 15 gün süreyle trafikten men edildi.
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