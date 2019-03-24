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Meyve bahçesine uçan kamyonetin sürücüsü yaralandı

BALIKESİR’in Bigadiç ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonet yaklaşık 4 metre aşağıdaki meyve bahçesine uçtu. Kazada sürücü İbrahim Çabukel (53) yaralandı. Kaza, saat 18.00 sıralarında Bigadiç-Balıkesir yolunun 6’ncı kilometresinde...

Meyve bahçesine uçan kamyonetin sürücüsü yaralandı
BALIKESİR’in Bigadiç ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonet yaklaşık 4 metre aşağıdaki meyve bahçesine uçtu. Kazada sürücü İbrahim Çabukel (53) yaralandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Bigadiç-Balıkesir yolunun 6’ncı kilometresinde meydana geldi. İbrahim Çabukel yönetimindeki 10 AAG 146 plakalı kapalı kasa kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yoldan çıktı. Kamyonet, 4 metre aşağıdaki meyve bahçesine uçarak hurdaya döndü. Kazada Çabukel yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Çabukel ambulansla Bigadiç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çabukel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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