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Meyve bahçesinde otururken silahlı saldırıya uğradı
KARAMAN'da Yusuf Şen (22), meyve bahçesinde oturduğu sırada tabancayla açılan ateş sonucu bacaklarından yaralandı. Şen hastanede tedaviye alınırken, polis saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olay, saat...
GÜVENLİK 02.01.2020, 12:20
KARAMAN'da Yusuf Şen (22), meyve bahçesinde oturduğu sırada tabancayla açılan ateş sonucu bacaklarından yaralandı. Şen hastanede tedaviye alınırken, polis saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, saat 06.40 sıralarında Yenişehir Mahallesi Abdullah Sabri Ülgen Caddesi'ndeki meyve bahçesinde meydana geldi. Yusuf Şen, iddiaya göre rastgele girdiği bir meyve bahçesinde oturduğu sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan kurşunların bacaklarına isabet etmesi sonucu yaralanan Şen, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, saldırgan ya da saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
Olay, saat 06.40 sıralarında Yenişehir Mahallesi Abdullah Sabri Ülgen Caddesi'ndeki meyve bahçesinde meydana geldi. Yusuf Şen, iddiaya göre rastgele girdiği bir meyve bahçesinde oturduğu sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan kurşunların bacaklarına isabet etmesi sonucu yaralanan Şen, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, saldırgan ya da saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
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