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Mevlitte yemekten sonra rahatsızlanan 33 kişi hastaneye kaldırıldı

RİZE'de mevlitte ikram edilen yemeğin ardından 15'i çocuk, 33 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedaviye alındı. Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Kambursırt Mahallesi'ndeki bir cenaze evinde meydana geldi. Cenazenin...

Mevlitte yemekten sonra rahatsızlanan 33 kişi hastaneye kaldırıldı
RİZE'de mevlitte ikram edilen yemeğin ardından 15'i çocuk, 33 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedaviye alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Kambursırt Mahallesi'ndeki bir cenaze evinde meydana geldi. Cenazenin ardından evde okunan mevlide katılanlara yemek ikram edildi. Yemeği yiyen yaklaşık 60 kişiden 33'ü fenalaştı. Mide bulantısı ve kusma şikâyeti olan konukların bazıları ambulansla bazıları da kendi imkânlarıyla Rize Devlet Hastanesi ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınanlardan 16'sı taburcu olurken, 7'si çocuk, 17 kişinin de hastanede tedavilerinin devam ettiği bildirildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Rize İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, 33 kişinin gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastanelere başvurduğunu belirterek, "Hastanelere başvuran vatandaşlarımızın bazılarının tedavileri tamamlanarak taburcu işlemleri gerçekleştirilmiştir. Diğer vatandaşlarımızın ise tedavilerine gözetim altında devam edilmektedir. Herhangi bir vatandaşımızın ciddi anlamda sağlık problemi bulunmamaktadır" dedi.

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