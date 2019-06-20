Mevlitte yedikleri yemekten zehirlenen 15'i çocuk 37 kişi hastaneye kaldırıldı

KARS'ta, iddiaya göre yeni doğan bebek için okutulan mevlit sonrası verilen yemekten 15’i çocuk 37 kişi zehirlendi. 36 kişi Harakani Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınırken, 1 kişi de Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.Olay, akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi 3'üncü Tabya Sokak'ta meydana geldi. Gülcan ve Fettah Yalıçlı çifti, bebekleri İremsu’nun doğumunun 40'ıncı gününde evlerinde mevlit okuttu, davetlilere tavuk sarma ve ayran ikram etti. Yemekten bir süre sonra davetlilerde rahatsızlandı. Karın ağrısı şikayeti olan 15’i çocuk 37 kişi, Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 37 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu tedavilerinin ayakta yapıldığı öğrenildi.

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