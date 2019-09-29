Metruk evdeki yangın camiyi de yaktı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, tek katlı metruk evde çıkan yangın hemen bitişiğindeki 49 yıllık Muratdede Camii'ne de sıçradı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürülürken, cami kullanılmaz hale geldi.

Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi 377 Sokak'taki tek katlı metruk evde, bugün saat 17.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyüp, yakındaki Muratdede Camii'ne sıçradı. Ahşap malzemelerin yoğunlukta bulunduğu cami, alevlere teslim oldu. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlere su ve köpük sıkarak müdahale etti. Mahallede paniğe neden olan yangın, 1 saatte söndürüldü. 49 yıllık cami kullanılmaz hale gelirken polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.



