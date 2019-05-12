Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'ndan 'Anneler Günü' paylaşımı
Kılıçdaroğlu'ndan 'Anneler Günü' paylaşımı
Siirt'in 73 mahallesinde sokağa çıkma yasağı
Siirt'in 73 mahallesinde sokağa çıkma...
Kayıp gazeteci için ekipler seferber oldu
Kayıp gazeteci için ekipler seferber...
LGS'DE SORULARI DIŞARIYA SIZDIRAN 2 ÖĞRETMENE 1 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
LGS sorularını sızdıran 2 öğretmene...

Metruk binanın bir bölümü çöktü

İZMİR'in Konak ilçesinde, metruk binanın bir bölümü çöktü. Binadan kopan parçalar nedeniyle bir araç zarar gördü. Karataş'ta Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan metruk binanın bir bölümü, sabah saatlerinde çöktü. Gürültü üzerine...

Metruk binanın bir bölümü çöktü
İZMİR'in Konak ilçesinde, metruk binanın bir bölümü çöktü. Binadan kopan parçalar nedeniyle bir araç zarar gördü.
Karataş'ta Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan metruk binanın bir bölümü, sabah saatlerinde çöktü. Gürültü üzerine vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri geldi. Binadan kopan parçalar bir otomobil üzerine düşerken, otomobilde maddi hasar oluştu. Polis ekipleri caddeyi iki taraflı olarak trafiğe kapattı. Belediye ekipleri de bir bölümü çöken ve halen çökme riski bulunan binanın etrafına güvenlik şeridi çekti. Bina önünde park halinde bulunan araçlar, sahiplerine haber verilerek binanın önünden kaldırıldı. Binanın çökmesi sırasında kaldırımda kimsenin bulunmaması ise olası bir faciayı önledi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328