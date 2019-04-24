Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da, madde bağımlısı olduğu öne sürülen Ozan Cüneyit Sezer (36), falezlerin kenarında kaldığı metruk binada ölü bulundu. Sezer'in cebinde, yanmış gazete sayfaları bulundu.

Olay, sabah saatlerinde, Muratpaşa ilçesine bağlı Gençlik Mahallesi'ndeki falezler üzerinde bulunan metruk binada meydana geldi. Bir süredir bu binada kalan ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen Ozan Cüneyit Sezer'in hareketsiz yattığını gören arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, Sezer'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Bunun üzerine bölgeye, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sezer'in ölümüyle ilgili inceleme yapan polis, cebinde yanmış gazete sayfaları buldu. Soluduğu duman yüzünden öldüğü ihtimali üzerinde durulan Ozan Cüneyit Sezer, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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