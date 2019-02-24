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Metropollerde eylem hazırlığında olan 3 PKK'lı terörist yakalandı

TERÖR örgütü PKK tarafından metropollerde 'fedai' tarzı eylemlerde görevlendirilen 3 terörist, Diyarbakır Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, İstanbul, İzmir ve Çanakkale'de yakalandı. Diyarbakır İl Jandarma...

Metropollerde eylem hazırlığında olan 3 PKK'lı terörist yakalandı
TERÖR örgütü PKK tarafından metropollerde 'fedai' tarzı eylemlerde görevlendirilen 3 terörist, Diyarbakır Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, İstanbul, İzmir ve Çanakkale'de yakalandı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan istihbari çalışmalar kapsamında, PKK/KCK terör örgütüne 2015 yılı Temmuz ayı içerisinde katıldıkları tespit edilen 'Hogir Van' kod adlı S.D., 'Dersim Çewlik' kod adlı B.B. ve 'Kendal Azadi' kod adlı M.K.'nin silahlı terör örgütü tarafından, metropol şehirlerde 'fedai' tarzı eylemlerde görevlendirildiği belirlendi. Jandarma ekipleri, teröristlerin yakalanması için çalışma başlattı.
3 teröristin aranma ve yakalanma kayıtlarının bulunmamasından dolayı Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teröristlerin İzmir, Çanakkale, ve İstanbul'daki hücre evlerinde olduklarını tespit etti. Teröristlerin kaldığı hücre evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 terörist Diyarbakır'a getirildi.
Jandarmadaki ifade işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen S.D. ve M.K., 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanırken, B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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