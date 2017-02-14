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Metro inşaatında kaza: 1 işçi öldü

    Cengiz ÇOBAN - Akın ÇELİKTAŞ/iSTANBUL, ()  Kadıköy'de yapımı devam eden Dudullu-Bostancı Metro inşaatının Ayşekadın metro istasyonunda kazı çalışmaları sırasında iş makinesi bir işçiye çarptı. Kazada işçi...

Metro inşaatında kaza: 1 işçi öldü

 

 

Cengiz ÇOBAN - Akın ÇELİKTAŞ/iSTANBUL, ()  Kadıköy'de yapımı devam eden Dudullu-Bostancı Metro inşaatının Ayşekadın metro istasyonunda kazı çalışmaları sırasında iş makinesi bir işçiye çarptı. Kazada işçi hayatını kaybetti.

Kaza saat 10.30 sıralarında Şemsettin Günaltay caddesi üzerinde bulunan Dudullu-Bostancı metro inşaatının Ayşekadın metro istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metro inşaatının iç tünel kısmında kazı çalışması esnasında bir iş makinası, İbrahim Güngör isimli işçiye çarptı. Kaza sonrası çalışanlar durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tünele gelerek yaptıkları incelemede işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tünelin girişini güvenlik şeridi çekerek olay yeri ve savcılığı bilgi verdi. Olay yeri ve savcılığın incelemesinin ardından cenaze asansör yardımıyla tünelden çıkarıldı.

Gözyaşlarına boğulan bir yakının diğer çalışan işçiler teselli etmeye çalıştı. Çalışma sırasındaki iki işçi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Cenaze metro inşaatı alanında bekleyen cenaze aracına konduktan sonra Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

(FOTOĞRAF)

 

 

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