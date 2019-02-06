Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Makron'a 'Ermeni günü' tepkisi
Makron'a 'Ermeni günü' tepkisi
PİYASALAR – Dolar 5.20, euro 5.93 ve sterlin 6.74 lirada
Dolar 5.20, euro 5.93 ve...
"Faiz kararı öncesi Fed'in netliğe gereksinimi var"
"Faiz kararı öncesi Fed'in netliğe...
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye katıldı
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye...

Metal parçaların yüzüne isabet etmesiyle ölen işçi, toprağa verildi

Esra AKSU/AYANCIK (Sinop), ()- TRABZON'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi otoparkının inşaatında, iş makinesinden kopan metal parçanın yüzüne isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden işçi Ebubekir Özdemir, (27) Sinop'un...

Metal parçaların yüzüne isabet etmesiyle ölen işçi, toprağa verildi

Esra AKSU/AYANCIK (Sinop), ()- TRABZON'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi otoparkının inşaatında, iş makinesinden kopan metal parçanın yüzüne isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden işçi Ebubekir Özdemir, (27) Sinop'un Ayancık ilçesinde toprağa verildi.
Olay, pazartesi günü sabah saatlerinde, KTÜ Tıp Fakültesi otoparkının inşaatında meydana geldi. Operatörün çalışma yaptığı sırada iş makinesinden kopan metal parça, işçi Ebubekir Özdemir'in yüzüne isabet etti. Ağır yaralanan Özdemir kanlar içinde yere yığılırken, çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Özdemir'i ilk müdahalesinin ardından KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Ebubekir Özdemir, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Ebubekir Özdemir için Sinop'un Ayancık ilçesinde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Kılınan namazının ardından Özdemir'in cenazesi Kumarı köyünde toprağa verildi.
Özdemir'in, olaydan bir süre önce inşaatta selfie çekip, 'Az kaldı bitecek inşallah' notuyla fotoğrafı sosyal medyadan paylaştığı görüldü. 

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328