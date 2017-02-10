Meşrubat kamyonu ağacı kökünden söktü

AVCILAR’da yükünü indirdikten sonra hareket eden meşrubat kamyonu, kaldırımdaki bir ağacı kökünden söktü.Olay, Reşitpaşa Caddesi’nde meydana geldi. Bir marketin önünde park ederek meşrubat indiren iki görevli yollarına devam etmek istedi. Kamyon şoförü arkasından gelen bir otomobili son anda görünce yolu ortalamaktan vazgeçti ve kamyonunun kasası, yola biraz eğik ağaca çarptı. Ağaç, kökünden sökülerek devrildi. Bu sırada kaldırımda kimsenin bulunmaması veya kamyonun önünde park eden araç olmaması olası başka bir kazayı önledi. Avcılar Belediyesi Park ve Bahçeler ekibi gelerek, dalları ve gövdesini parçaladıkları ağacı kaldırdı, cadde yeniden araç trafiğine açıldı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kazanın olduğu yerdeki ekmek fırınının sahibi Nazmi Biter, fırının önünde park ettiği aracını kazadan kısa süre önce başka bir yere gönderdiğini belirterek, caddenin dar olduğunu, sabah ve akşam saatlerinde, hafta sonlarında trafiğin kilitlendiğini söyledi. İşyerindeki güvenlik kamerası kayıtlarında kazanın olduğu gibi göründüğünü belirten Biter, “Burası aslında çok işlek bir nokta. Allah’tan o sırada kimse geçmiyordu. Yoksa koca ağaç üzerlerine devrilebilirdi. Çok şükür cana zarar gelmedi” dedi.

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