Meslekten ihraç edilen polis: Gülen'den artan suyu en çok Arif Erdem içti

İZMİR'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen ve etkinlik pişmanlık yasasından yararlanarak itirafçı olan polis memuru N.Y., örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in Pensilvanya'da yaşadığı malikânedeki izlenimlerini savcıya anlattı. N.Y.; Gülen'in içtiği bardaktan artan suyu en çok eski futbolcu Arif Erdem'in içtiğini öne sürdü.

İzmir'de görev yaptığı sırada FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, meslekten ihraç edilen polis memuru N.Y., etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu. Özel hayatında sorunların olduğu dönemde bir arkadaşının aracılığıyla örgütle tanıştığını söyleyen N.Y., 2011 yılında izin yaparken örgüt tarafından, elebaşı Fethullah Gülen'in Pensilvanya'da yaşadığı malikânede görevlendirildiğini belirtti. Soruşturmayı yürüten savcıya malikânede yaşadıklarını ve gördüklerini anlatan N.Y., Gülen'in yanında eski futbolcu Arif Erdem, kapatılan Samanyolu TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Hidayet Karaca ve kapatılan Zaman gazetesinin yazarı Ali Ünal'ı gördüğünü belirtti. N.Y., Gülen'in yanında 14 gün kaldığını, örgüt elebaşının içtiği bardaktaki artan suyun bir şişeye doldurulduğunu ve zemzem suyu diye malikânede kalanların içtiğini anlattı. N.Y., biriktirilen sulardan ise en fazla Arif Erdem'in içtiğini iddia etti.

Terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in giydiği giysilerin örgüt üyelerine dağıtıldığına şahit olduğunu söyleyen N.Y., kendisine de Gülen'e ait bir gömleğin verildiğini, bu gömleği ise sonradan yırtarak attığını söyledi. N.Y., kendisini örgütle tanıştıran meslektaşlarıyla irtibatı kesmek için telefon hattını değiştirdiğini de sözlerine ekledi.

Pensilvanya'da şahit olduğu ve kendisini şaşırtan olayları anlatan N.Y., malikânede bulunduğu süre içinde Gülen'in hiç namaz kıldırmadığını, Gülen'in ağzını sildiği mendilin örgüt üyeleri tarafından saklandığını, 20 seccadenin, üzerinde Gülen'in namaz kıldığı söylenerek dağıtıldığını söyledi.

Eski polis memuru N.Y. itirafçı olduğu için soruşturma kapsamında, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.