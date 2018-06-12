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Meslekten ihraç edilen FETÖ şüphelisi teğmen tutuklandı

BOLU'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan, meslekten ihraç edilen eski teğmen Murat Keskin, İstanbul'da yakalandı. Adliyeye sevk edilen Keskin tutuklandı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması...

Meslekten ihraç edilen FETÖ şüphelisi teğmen tutuklandı
BOLU'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan, meslekten ihraç edilen eski teğmen Murat Keskin, İstanbul'da yakalandı. Adliyeye sevk edilen Keskin tutuklandı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kara Harp Akademisi'nde teğmen rütbesiyle görev yaparken ihraç edilen Murat Keskin hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, şüphelinin İstanbul'da saklandığını tespit etti. Murat Keskin düzenlenen operasyonla evinde gözaltına alındı. Bolu Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Keskin tutuklandı. Murat Keskin'in, başkalarına ait GSM hatları üzerinden, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlendi.

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