Meslekten ihraç edilen FETÖ şüphelisi 8 öğretmen serbest kaldı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, meslekten ihraç edilen 8 öğretmenden 4'ü, nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı. Diğer 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2 Mart Cuma günü meslekten ihraç edilen öğretmenlere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 8'i kadın 15 kişi, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve bugün adliyeye sevk edilen 4 kişi, nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Öte yandan 7 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.



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