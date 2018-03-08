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Meslekten ihraç edilen FETÖ şüphelisi 7 öğretmen serbest kaldı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, meslekten ihraç edilen 7 öğretmenden 4'ü, nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı. Diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Samsun İl...

Meslekten ihraç edilen FETÖ şüphelisi 7 öğretmen serbest kaldı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, meslekten ihraç edilen 7 öğretmenden 4'ü, nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı. Diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2 Mart Cuma günü meslekten ihraç edilen öğretmenlere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 8'i kadın 15 kişi, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve bugün adliyeye sevk edilen 4 kişi, nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Gözaltına alınıp, dün adliyeye sevk edilen 8 kişiden 4'ü ise nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı. Diğer 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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