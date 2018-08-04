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Meslekten ihraç 3 komiser, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 3 komiser, sınır devriyesi Hudut Kartalları ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. 54'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na...

Meslekten ihraç 3 komiser, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 3 komiser, sınır devriyesi Hudut Kartalları ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
54'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Kartalları, Yunanistan sınırındaki askeri yasak bölgede 3 şüpheli yakaladı. Yapılan incelemede, şüphelilerin, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilmiş eski komiserler Ramazan S. (33), Bahtiyar Ş. (27) ve Burhan S. (32) olduğu tespit edildi. Şüpheliler sınır karakolundaki işlemlerinin ardından Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.
9 FETÖ ŞÜPHELİSİNDEN 4'Ü TUTUKLANDI
Öte yandan, önceki gün Edirne'nin Enez ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçme hazırlığı sırasında polis ekiplerince yakalanan 9 FETÖ şüphelisinden, işlemleri tamamlananlar adliyeye sevk edildi. Haklarında Kars'tan arama kararı bulunan ve 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen eski komiser yardımcısı Mustafa G. ile ihraç edilen eski öğretmen eşi Esra G., Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nden arama kaydı bulunan Selçuk Ç. ile FETÖ şirketlerinde çalıştığı ve 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen Ahmet S., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 9 şüpheli arasında yer alan Elif S. ile Züleyha İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
FETÖ'nün şirketlerinde çalışan Muharrem İ. ve Yusuf A. hakkında soruşturmanın devam ettiği, şüphelilerin Konya ve İstanbul'a gönderildiği öğrenildi. Şüphelilerden Hacer Ç.'nin gözaltı işleminin sürdüğü bildirildi.

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