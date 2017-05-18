Meslekten atılan 20 polis FETÖ'den gözaltında

KAYSERİ,() - KAYSERİ'de Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen ve ByLock kullandığı tespit edilen 24 polis'ten 20'si sabah yapılan operasyonda gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) polislerinin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu programı ByLock'u kullandığı gerekçesiyle KHK ile meslekten ihraç edilen 24 polise yönelik operasyon düzenlendi. 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü, Komiser ve polis memurlarına yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan polislerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere ve suç unsurlarına el konuldu.