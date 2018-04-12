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Meslektaşını vuran polis memuru için 6 yıl hapis istendi

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da, meslektaşı polis memuru Ümran Yetişgen'i (28) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Said Şahin (24) hakkında, 6 yıl hapis istendi. Olay, geçen yıl 19 Temmuz'da Kepez ilçesi Kültür Mahallesi...

Meslektaşını vuran polis memuru için 6 yıl hapis istendi

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da, meslektaşı polis memuru Ümran Yetişgen'i (28) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Said Şahin (24) hakkında, 6 yıl hapis istendi.
Olay, geçen yıl 19 Temmuz'da Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3873 Sokak'ta 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. 21 Mart'ta ilk görev yeri Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne atanan Ümran Yetişgen, meslektaşlarının kaldığı apartmanda daire kiraladı. Yetişgen, olay günü arkadaşı polis memuru Said Şahin'in evine eşya bırakmaya gitti. Polis memuru Yunus Y.'nin de bulunduğu odada 3 arkadaş sohbet ederken, iddiaya göre Said Şahin temizleyip masanın üzerine bıraktığı beylik tabancasını kılıfına koyarken bir anda ateş aldı. Kurşun, karşısında koltukta oturan Ümran Yetişgen'in sol göğsünden girip sırtından çıktı.
Panikle dışarı çıkıp komşularından yardım isteyen Said Şahin, “Arkadaşımı vurdum, yardım edin. Buranın adresini bilmiyorum. Ambulans çağırın" diye bağırdı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Ümran Yetişgen'i Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Yetişgen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis memuru Said Şahin ve arkadaşı Yunus Y. gözaltına alındı. Sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan Said Şahin, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde olaydan 6 ay sonra görülen ilk duruşmada, olay yerindeki arkadaşının hedef gözeterek ateş ettiğini belirten ifade vermesi üzerine tutuklanan Said Şahin, bugün üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya ölen polis memuru Ümran Yetişgen'in babası Cafer Yetişgen, annesi Elif Yetişgen, kardeşleri ile avukatları Merve Can Harcola Doğan, Said Şahin ile avukatı katıldı.
Duruşmada, olay yerine giden emniyet mensupları tanık olarak dinlendi. Polis memurları, olaydan sonra Said Şahin'le olan diyaloglarını anlattı. Tanıkların dinlenmesinin ardından savcı mütalaasını açıkladı. Said Şahin'in, 'bilinçli taksirle adam öldürme' suçunu işlediğini belirten savcı, Said Şahin için 6 yıla kadar hapis cezası istedi. Taraf avukatları mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre isteyince, mahkeme başkanı Mutlu Çat duruşmayı erteledi.
Duruşma sonunda Ümran Yetişgen'in annesi Elif Yetişken salonda bayıldı. Acılı anneye ölen kızının polis arkadaşları müdahale etti.

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