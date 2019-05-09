Meslektaşını öldüren itfaiyeciye 'meşru müdafaa'dan beraat

KAYSERİ'de mesai arkadaşı Şenol Ataş'ı (32) aralarında çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan itfaiye eri Mutlu A. (33), 'meşru müdafaa' gerekçesiyle beraat ettirildi.

Olay, geçen yıl 4 Ekim'de Pınarbaşı ilçesinde yaşandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye amirliğinde çalışan Şenol Ataş ve Mutlu A. arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında Şenol Ataş, Mutlu A.'yı bıçakla yaraladı. İkili arasında yaşanan arbede sırasında Mutlu A.'nın elindeki ruhsatsız tabanca ateş aldı. Vurulan Şenol Ataş hayatını kaybetti. Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Mutlu A. ise taburcu edildikten sonra 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.

'BEN KAÇTIKÇA O ÜZERİME GELDİ'

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın bugünkü karar duruşmasında tutuklu sanık Mutlu A. hazır bulundu. Mutlu A. pişman olduğunu belirterek, "İnsan öldürmenin Allah katında ne kadar günah olduğunu bilen birisiyim. İlk bıçak darbesini aldım. Diğerlerini engellemeye çalıştım. Vücudumda hayati tehlikeme sebep olacak yerlerden yaralandım. Silah aramızda patladı. Ben öldürmek isteseydim, silahımdaki diğer kurşunları da sıkardım. Şenol'u ben öldürmedim. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı. Aramızda iyi ilişkiler vardı. Ama ben kaçtıkça üzerime geldi. Olayı unutamıyorum" dedi.

Duruşma savcısı, sanığın birden fazla bıçak darbesi ile yaralandığını ve eylemini meşru müdafaa altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle Mutlu A.'nın beraatini istedi. Mahkeme heyeti de Mutlu A.'yı cinayetin meşru müdafaa altında gerçekleştiğine kanaat getirerek, beraat ettirdi. Kararla birlikte tahliye edilen Mutlu A. 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezayı hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kapsamında erteledi.