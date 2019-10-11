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Meslektaşını öldüren doktor adliyeye sevk edildi

  Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN/İSTANBUL, () SARIYER'deki Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde meslektaşını öldüren doktor adliyeye sevk edildi. Aynı hastanede çalışan meslektaşı Dr. Kaan Erol'u bıçaklayarak öldürdükten...

GÜVENLİK 11.10.2019, 16:24
Meslektaşını öldüren doktor adliyeye sevk edildi

 

Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN/İSTANBUL, () SARIYER'deki Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde meslektaşını öldüren doktor adliyeye sevk edildi.
Aynı hastanede çalışan meslektaşı Dr. Kaan Erol'u bıçaklayarak öldürdükten sonra hastanenin güvenlik görevlilerince yakalanarak polise teslim edilen Dr. Yavuz Sümter, Sarıyer Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki ifade verme işlemlerinin bitiminin ardından adliyeye sevk edildi. Sümter, çıkışta, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

(FOTOĞRAF)

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