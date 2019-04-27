Meslektaşı pastaneciyi sigara şikayeti nedeniyle öldürmüş

KONYA'da, geçen yıl pastaneci Bekir Öztürk'ü (52) tabanca ile vurarak öldüren meslektaşı ve komşusu Yakup Akdoğan'ın (29) 'kasten adam öldürme' suçundan Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Akdoğan, olayın sigara nedeniyle kendilerini şikayet ettikleri için meydana geldiğini söyledi.Olay, geçen yıl 12 Kasım'da Güneysınır ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'ndeki iş merkezinde meydana geldi. Pastane sahibi Bekir Öztürk ile karşı komşusu olan meslektaşı Yakup Akdoğan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Akdoğan, tabancayla Bekir Öztürk ile oğulları Mesut (28) ve Enes Öztürk'e (26) ateş açtı. Bekir Öztürk, olay yerinde hayatını kaybetti. Vücutlarının çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Mesut ve Enes Öztürk kardeşler ise çevredekilerin çağırdığı ambulansla Konya'daki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı.YAKINLARINA TESLİM OLACAĞINI SÖYLEMİŞOlayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yakup Akdoğan'ın gidebileceği adreslere operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda Akdoğan'ın izine rastlanılmadı. Hatunsaray Mahallesi'ndeki bir evde saklanan Yakup Akdoğan, 4 gün sonra suç aleti tabancayla polise giderek, teslim oldu.'BENİ, OĞLUNUN ŞİKAYET ETTİĞİNİ ÖĞRENDİM'Gözaltına alınan Yakup Akoğan, polisteki ifadesinde, "Ben pastanecilik yapıyorum. Bekir Öztürk iş yerimin karşısına 2 ay önce pastane açtı. Elimden geldiğince de yardımcı oldum. Pastane açıldıktan sonra bir gün hem onun iş yerine, hem de benim iş yerime polisler sigara denetimi için geldi. Polis, tutanak tutup, gitti. Bu olaydan sonra iş yerime her akşam polisler gelmeye başladı. Ben de beni kimin şikayet ettiğini öğrenmek için emniyete gittim. Emniyetteki görevliler bu bilgiyi veremeyeceğini, kaymakamlıktan izin alınması gerektiğini söyledi. Ben de bunun üzerine dilekçe yazdım. Dilekçenin ardından bana verilen kayıtlarda, beni karşı komşum Bekir Öztürk'ün oğlu Enes'in şikayet ettiğini öğrendim" dedi.'KENDİMİ KORUMAK İÇİN ATEŞ ETTİM'Aynı gün iş yerinin önünde Enes Öztürk'ü gördüğünü ve konuşmak istediğini öne süren Akdoğan, "Ona, 'burada komşuyuz, beni şikayet etmeniz size yakışıyor mu?' dedim. Enes, bunun üzerine bana küfürlü kelimeler söyledi. Ben de 'İnanmıyorsan kayıtları getireyim' dedim ve içeri girdim. Bu sırada Enes, küfür ede ede iş yerine gitti. Bir süre sonra ağabeyi, babası ve yanında birkaç kişi ile birlikte iş yerimin önüne geldi. Dükkanda annem vardı. Ona da bir şey yapacaklarından korktum. İçeri girip, tabancamı aldım ve kendimi korumak için ateş ettim" diye konuştu.YARGILANMASINA BAŞLANDIYakup Akdoğan'ın 'kasten adam öldürme' suçundan Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Yakup Akdoğan, öldürülen Bekir Öztürk'ün yakınları ve taraf avukatları katıldı. Akdoğan savunmasında, olayın sigara nedeniyle kendilerinin şikayet edilmesinden kaynaklandığını söyledi. Akdoğan, 'İşyerime her gün sigara denetimi için polisler geliyordu. Bizi Öztürk ailesinin şikayet ettiğini öğrendim. Konuşmaya gittiğimde aramızda kavga çıktı ve bu olay yaşandı" dedi. Öztürk ailesi ise Yakup Akdoğan'dan şikayetçi olduklarını söyledi.Savunmaların ardından mahkeme heyeti Yakup Akdoğan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, davayı erteledi.

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