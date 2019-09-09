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Mesire alanında ateş eden 2 kişi yakalandı
ADIYAMAN'da, mesire alanında havaya ateş eden 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Ovacık köyü Gazihandede mesire alanında silahla havaya ateş eden kişiler olduğu ihbarı...
GÜVENLİK 09.09.2019, 10:18
ADIYAMAN'da, mesire alanında havaya ateş eden 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Ovacık köyü Gazihandede mesire alanında silahla havaya ateş eden kişiler olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti. Mesire alanında inceleme yapan jandarma ekipleri, şüpheli gördükleri bir otomobilde yaptığı aramada 1 av tüfeği, 2 tabanca, 37 fişek, 1 şarjör, 2 bıçak ele geçirdi. Silahlara el koyan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına alarak İl Jandarma Komutanlığı'na götürdü.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Ovacık köyü Gazihandede mesire alanında silahla havaya ateş eden kişiler olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti. Mesire alanında inceleme yapan jandarma ekipleri, şüpheli gördükleri bir otomobilde yaptığı aramada 1 av tüfeği, 2 tabanca, 37 fişek, 1 şarjör, 2 bıçak ele geçirdi. Silahlara el koyan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına alarak İl Jandarma Komutanlığı'na götürdü.
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