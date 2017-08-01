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Mescitten hırsızlık güvenlik kamerasında

GAZİANTEP’te, bir mescide giren kimliği belirsiz kişi, içerideki ses sistemini çalarak kayıplara karıştı. Olay, dün akşam saatlerinde Çukur Mahallesi’nde bulunan Balıklı Küçük Hafız Torunu Selim Efendi Mescidi'nde meydana geldi. Sabah...

Mescitten hırsızlık güvenlik kamerasında
GAZİANTEP’te, bir mescide giren kimliği belirsiz kişi, içerideki ses sistemini çalarak kayıplara karıştı.
Olay, dün akşam saatlerinde Çukur Mahallesi’nde bulunan Balıklı Küçük Hafız Torunu Selim Efendi Mescidi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde mescide gelen müezzin Nuri İnce, ses sisteminin yerinde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi. Müezzinin ihbarıyla mescide gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kameralarında kimliği belirlenemeyen bir kişinin ses sistemini çalarak uzaklaştığı belirlendi.
Polis, güvenlik kameralarından eşkali belirlenen şüphelinin kimliğini saptayarak yakalamaya yönelik çalışmasını sürdürüyor.

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