Merzifon'da çifte cinayet şüphelisi yakalandı

AMASYA'nın Merzifon İlçesi'nde tarla sulama nedeniyle çıkan kavgada iki kişiyi av tüfeği ile vurarak öldürdüğü iddia edilen Salim Sevindik (65) yakalandı. Sevindik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki akşam Amasya'nın Merzifon İlçesi Kayadüzü Mahallesi Belvar Yaylası'nda meydana geldi. İddiaya göre tarlaları yan yana olan Salim Sevindik ile Emre A. (27) arasında su nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Orhan Şahin (67) ve Seyfi Kaplan (57), komşularını yatıştırmak için araya girdi. Ancak bu sırada tüfeğini kapan Salim Sevindik, gruba doğru ateş etti. Silahtan çıkan saçmaların isabet ettiği Orhan Şahin ile Seyfi Kaplan yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan Salim Sevindik'in yakalanması için jandarma tarafından çalışma başlatıldı. Sevindik'in Merzifon İlçe Devlet Hastanesi'ne geleceğini haber alan jandarma dün saat 16.30 sıralarında operasyon düzenledi. Hastaneye gelen Sevindik, jandarma ekibi tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ardından İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen Sevindik, burada susma hakkını kullanarak ifade vermedi. Bugün adliyeye sevk edilen Salim Sevindik, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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