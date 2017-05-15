Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı
Tur midibüsü faciası: 24 ölü
Tur midibüsünün şoförü öldü, eşi...
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Merzifon'da çifte cinayet şüphelisi yakalandı

AMASYA'nın Merzifon İlçesi'nde tarla sulama nedeniyle çıkan kavgada iki kişiyi av tüfeği ile vurarak öldürdüğü iddia edilen Salim Sevindik (65) yakalandı. Sevindik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, önceki akşam Amasya'nın...

Merzifon'da çifte cinayet şüphelisi yakalandı
AMASYA'nın Merzifon İlçesi'nde tarla sulama nedeniyle çıkan kavgada iki kişiyi av tüfeği ile vurarak öldürdüğü iddia edilen Salim Sevindik (65) yakalandı. Sevindik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, önceki akşam Amasya'nın Merzifon İlçesi Kayadüzü Mahallesi Belvar Yaylası'nda meydana geldi. İddiaya göre tarlaları yan yana olan Salim Sevindik ile Emre A. (27) arasında su nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Orhan Şahin (67) ve Seyfi Kaplan (57), komşularını yatıştırmak için araya girdi. Ancak bu sırada tüfeğini kapan Salim Sevindik, gruba doğru ateş etti. Silahtan çıkan saçmaların isabet ettiği Orhan Şahin ile Seyfi Kaplan yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan Salim Sevindik'in yakalanması için jandarma tarafından çalışma başlatıldı. Sevindik'in Merzifon İlçe Devlet Hastanesi'ne geleceğini haber alan jandarma dün saat 16.30 sıralarında operasyon düzenledi. Hastaneye gelen Sevindik, jandarma ekibi tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ardından İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen Sevindik, burada susma hakkını kullanarak ifade vermedi. Bugün adliyeye sevk edilen Salim Sevindik, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTORAFLI
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246