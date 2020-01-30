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Merve'den 6 gündür haber yok
GÜVENLİK 30.01.2020, 13:21
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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, ailesiyle yaşadığı evden 6 gün önce ayrılan Merve Yıldız'dan (18) bir daha haber alınamadı.
Alanya'nın Kestel Mahallesi'ndeki evinden 25 Ocak Cumartesi günü sabah saatlerinde ayrılan Merve Yıldız, gün boyunca dönmedi. Merve Yıldız'ın gidebileceği yerleri araştıran ailesi, herhangi bir ize ulaşamayınca, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Başvuru üzerine harekete geçen ekipler, Merve Yıldız'ın bulunması için çalışma başlattı.
6 gündür yapılan çalışmalara rağmen herhangi bir sonuç elde edilemedi.
Alanya'nın Kestel Mahallesi'ndeki evinden 25 Ocak Cumartesi günü sabah saatlerinde ayrılan Merve Yıldız, gün boyunca dönmedi. Merve Yıldız'ın gidebileceği yerleri araştıran ailesi, herhangi bir ize ulaşamayınca, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Başvuru üzerine harekete geçen ekipler, Merve Yıldız'ın bulunması için çalışma başlattı.
6 gündür yapılan çalışmalara rağmen herhangi bir sonuç elde edilemedi.
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