Mert'in katilinin cezası onandı

KARS'ta 6 Nisan 2014'de, Mert Aydın'ı (9) kaçırdıktan sonra cinsel istismarda bulunup öldürmekle suçlanan Aykut Balk'a (26) verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 36 yıl hapis cezası, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi tarafından onandı.

Kars'ta 6 Nisan 2014'te babasının iş yerine yemek götürdükten sonra kaybolan Ziya Gökalp İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Mert Aydın'ın cesedi bir gün sonra kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Karadağ Çöplüğü'nün yanındaki boş bir tabyada bulundu. Cinsel istismarda bulunulduktan sonra boğularak öldürüldüğü belirlenen Mert Aydın'ın cinayet şüphelisi olarak Aykut Balk, mobese görüntülerinden yola çıkarak yakalandı ve 13 Nisan günü tutuklanarak, güvenlik nedeniyle Erzurum H Tipi Cezaevi'ne konuldu.

Şüphelinin ailesi ve yakınları da yine güvenlik nedeniyle başka kentlere göç etti. Aykut Balk, hakkında savcının hazırladığı iddianame Kars Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sırt üstü yatar vaziyette bulunan Mert'in bir kolunda 1 kiloluk, diğer kolunda 3 kiloluk taş bulunduğu, yüzünde de yara izleri olduğu, alınan raporlar sonucunda cinsel istismarda bulunulduğu belirlendi. Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside Mert Aydın'ın iple boğma sonucu öldüğü rapor edildi. Aykut Balk'ın cep telefonunda çıkan fotoğraflarını cinayet öncesi olay yerinde Mert Aydın'a çektirdiği tespit edildi.

ASKERDE CİNSEL SALDIRIYA UĞRAMIŞ

Mert Aydın'ın katili Aykut Balk, 24 Aralık 2014'te güvenlik nedeniyle Erzurum'da 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Savunması alınan Aykut Balk, cinayeti işlediğini ancak istismarda bulunmadığını iddia etti. Ortaokul mezunu olduğunu söyleyen Aykut Balk, "Bana gazeteciler iftira attı. Cinayeti işledim, öldürdüm ancak istismar olayı olmadı. Ailesinden özür diliyorum. İstismardan ceza verirseniz intihar ederim, cenazemi çıkarırsınız buraya. Ben uyuşturucu kullanıyordum. Olay günü de yine uyuşturucu almıştım. Cezaevinde uyku ilacı kullanıyorum. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde askerlik yaparken cinsel saldırıya uğradım. 2012 yılında terhis oldum" dedi.

EN ÜST SINIRDAN CEZA VERİLDİ

Mahkeme heyeti, Aykut Balk'ı ilk celsede 'bir suçu gizlemek ve delillerini ortadan kaldırmak için kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'cebir ve tehdit kullanarak çocuğun cinsel istismarı' suçundan 21 yıl, 'çocuğa karşı tehdit ve cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçundan da 15 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Mahkeme heyeti, iyi hal indirimi uygulamadığı sanığın hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verdi.

DEDE, HEYETE TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Karar sonrası kısa bir açıklama yapan Mert Aydın'ın dedesi Seyithan Yusufoğlu, "Allah devletimize zeval vermesin. Anayasa, kanun neyse hak ettiği cezayı verdiler. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hakimlerine, savcısına teşekkürlerimi sunuyorum. Allah onlardan razı olsun" diye konuşmuştu.

SANIĞIN SAVUNMASI İNANDIRICI BULUNMADI

Sanık ve Mert Aydın'ın ailesinin avukatlarının kararı temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nde incelendi. 1'nci Ceza Dairesi yerel mahkemenin verdiği kararı yerinde buldu. Yargıtay, Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği ağırlaştırılmış ömür boyu ve 36 yıl hapis cezasını onadı.

Sanığın savunmasının inandırıcı olmadığından reddedildiğine vurgu yapılan Yargıtay kararında, "Sanık müdafiinin, sanığın üzerine atılı cinsel istismar suçunun sübut bulmadığına, cezaların üst hadden verilmesinin hakkaniyete aykırı olduğuna, mahkumiyet hükümlerinin kanuna ve hukuka aykırı olduğuna, katılan vekilinin cezaların eksik verildiğine yönelen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine" denildi.



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