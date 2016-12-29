Mersin’in sel altında okullar tatil edildi (7)

OKULLAR, HAMİLE VE ENGELLİ PERSONELE TATİL

Mersin Valiliği, hava koşulları nedeniyle okullar ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ile engelli personel için yarın da tatil kararı alındığını duyurdu. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Mersin ve Adana çevrelerinde şiddetli yağmur ve sağanak yağış uyarısına istinaden mağduriyetlerin ve üzücü olayların önüne geçilebilmesi maksadıyla Mersin Merkez Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ile Tarsus, Erdemli ve Çamlıyayla İlçeleri'nde 30 Aralık 2016 Cuma günü özel öğretim kurumları dahil olmak üzere resmi ilk, orta ve lise dengi okullarda bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesine, kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan hamile ve engelli personelin 30 Aralık 2016 cuma günü bir gün süreyle idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir."

AFETZEDELERE YARDIM ELİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi aşhanesini afetzedelerin hizmetine açtı. Büyükşehir Belediyesi, aşhanede yapılan yemekleri, kuvvetli yağış nedeniyle zor durumda kalan vatandaşların evlerine kadar ulaştırmaya başladı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı gün boyu sandviç, makarna, çorba ve meyve suyu dağıtımı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi, mağduriyet yaşayan vatandaşlara çağrı yaparak aşhanede hazırlanan yiyeceklerden talep edenlerin 0324 5333501 numaralı kriz masası ile irtibata geçebileceklerini duyurdu.

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