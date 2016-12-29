Mersin’in sel altında okullar tatil edildi (6)

VALİLİK: METREKAREYE 155.8 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamada kente dün geceden beri yaklaşık 19 saatte metrekareye 155.8 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

Sağanak yağmurun oluşturduğu olumsuz koşullara müdahale edilmesi için İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde (İAADYM) Vali Yardımcısı Cezmi Türk Göçer başkanlığında kriz masası oluşturulduğunun kaydedildiği açıklama şöyle:

"112 Acil Çağrı Merkezine bini aşkın sayıda çağrı ulaşmış olup, çağrılar alınmaya devam etmektedir. Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgilere göre ise; 258 su baskını vakasından 200'üne, 200 mahsur kalma vakasından 173'üne, 27 kaza vakasından 24'üne müdahale edilmiş olup, diğer vakalar kendi imkanlarıyla kurtulmuştur. DSİ, Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekiplerince 418 iş makinesi, bin 229 personel ve 60 motopompun yanı sıra, Adana Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü ekipleri ve Adana Büyükşehir Belediyesi'nden gelen takviye ekipler, tüm su baskınları ile mücadele etmektedirler. Şu ana kadar bir bayan ve bir erkek cesedi bulunmuş olup, İl Emniyet Müdürlüğü ölüm nedenlerini araştırmaktadır. Ayrıca, il genelinde iletişimle ilgili aksamalar yaşanmakta olup, İl Telekom Müdürlüğü ve ilgili telekomünikasyon firmaları gerekli çalışmaları yapmaktadır."

700 SURİYELİ GÜVENLİ YERE TAHLİYE EDİLDİ

Mersin'in Tarsus İlçesi'nde yağan aşırı yağmur, tarım işçisi olarak çalışan Suriyeli mültecileri de etkiledi. Oluşan su baskınlarından etkilenen Yeşiltepe, Baharlı ve Egemen Köylerindeki çadırlarda kalan yaklaşık 700 Suriyeli mülteci, yaşadıkları yerlerden tahliye edildi. Suriyeliler, bölgedeki cami, okul ve spor salonlarına yerleştirildi. Suriyelilerin sular çekilene kadar barınma ihtiyaçlarının sağlanacağı açıklandı.

Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),()



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