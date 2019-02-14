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Mersin’de terör operasyonu: 9 gözaltı

MERSİN, () - MERSİN’de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları ve yasadışı eylemlere katıldıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.  Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın...

Mersin’de terör operasyonu: 9 gözaltı

MERSİN, () - MERSİN’de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları ve yasadışı eylemlere katıldıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. 
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın PKK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, sosyal medya hesaplarından terör örgütünü övücü ve destekleyici paylaşımlarda bulunan, örgüt propagandası yapan, örgüt içinde faaliyette bulunan, yasadışı eylemlere katılan ve düzenlenen mitinglerde bölücübaşının posterini taşıyan 10 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler hakkında verilen yakalama kararının ardından Mersin Polisi, operasyon yaptı. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda biri Erdemli ilçesinde olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüpheli ise aranıyor.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda da çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

 

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