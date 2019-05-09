Mersin’de tefecilik operasyonu: 7 gözaltı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde tefecilik yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Erdemli ilçesinde ihtiyaç sahiplerine yüksek faiz ile para verdikleri ileri sürülen şüphelileri yakalamak için operasyon yaptı. Önceden tespit edilen 8 adrese eşzamanlı baskın yapan ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda de 7 cep telefonu, 7 SİM kart, 619 bin TL değerinde 28 senet, 5 pos cihazı, 7 kaçak cep telefonu, 11 hafıza kartı, 1 ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda cep telefon aksesuarı ve alacak verecek kayıtlarının tutulduğu not defterleri ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

