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Mersin’de kumar ve yasa dışı bahis operasyonu: 8 gözaltı
MERSİN ve ilçelerinde polisin düzenlediği kumar ve yasa dışı bahis operasyonunda 8 kişi yakalandı. Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde...
GÜVENLİK 13.10.2019, 15:51
MERSİN ve ilçelerinde polisin düzenlediği kumar ve yasa dışı bahis operasyonunda 8 kişi yakalandı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde yasa dışı bahise yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezi ve 8 ilçeyi kapsayan operasyon kapsamında, kent merkezinde 10 adrese baskın yapıldı. Baskın sırasında 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında il merkezinde yapılan kumar uygulamasında 12 umuma açık iş yeri kontrol edildi. 1 iş yerine kumar oynatmaktan işlem yapıldı. Adreslerde yapılan aramada 11 bilgisayar, 2 laptop, 12 cep telefonu, 15 bin TL’lik senet, 4 bin 550 TL, 1 kupon yazıcısı, 4 kupon ele geçirildi, 11 kişiye kişi başı 320 TL idari para cezası kesildi.
ARANAN 1 KİŞİ YAKALANDI
İlçelerde de 45 adrese yasa dışı bahis kontrolü yapıldı. 5 adrese 7258 sayılı kanun kapsamında işlem yapılırken, 373 kişinin de GBT'si sorgulandı. Yapılan sorgulamada 1 kişinin arandığı ortaya çıktı. Şüpheli gözaltına alındı.
Kumar ve bahisten gözaltına alınan 8 şüpheli, Mersin Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde yasa dışı bahise yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezi ve 8 ilçeyi kapsayan operasyon kapsamında, kent merkezinde 10 adrese baskın yapıldı. Baskın sırasında 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında il merkezinde yapılan kumar uygulamasında 12 umuma açık iş yeri kontrol edildi. 1 iş yerine kumar oynatmaktan işlem yapıldı. Adreslerde yapılan aramada 11 bilgisayar, 2 laptop, 12 cep telefonu, 15 bin TL’lik senet, 4 bin 550 TL, 1 kupon yazıcısı, 4 kupon ele geçirildi, 11 kişiye kişi başı 320 TL idari para cezası kesildi.
ARANAN 1 KİŞİ YAKALANDI
İlçelerde de 45 adrese yasa dışı bahis kontrolü yapıldı. 5 adrese 7258 sayılı kanun kapsamında işlem yapılırken, 373 kişinin de GBT'si sorgulandı. Yapılan sorgulamada 1 kişinin arandığı ortaya çıktı. Şüpheli gözaltına alındı.
Kumar ve bahisten gözaltına alınan 8 şüpheli, Mersin Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
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