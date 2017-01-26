Mersin’de FETÖ sorgusuna ‘Glock’ tabancasıyla katılan eski polis Abdulvahit araştırılacak

MERSİN'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Büyükşehir Belediyesi'ndeki bağlantılarına yönelik soruşturma kapsamında aralarında eski Genel Sekreteri Haluk Tunçsu'nun da bulunduğu 11'i tutuklu 32 sanığın yargılandığı duruşma 3 günde tamamlandı.Mahkeme 2 sanık hakkında tahliye, tüm tutuksuz sanıklar için de adli kontrolün kaldırılmasına karar verdi. Ayrıca, sanıkların emniyetteki sorgularına belinde suikast silahı olan Glock marka tabanca ile girdiğini iddia ettiği eski polis Abdulvahit Vardar'ın araştırılmasını istedi.YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİFETÖ/PDY davasının 11'u tutuklu 32 sanığın 10 yıldan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşması pazartesi günü sabah başlayıp dün akşam sona erdi. Duruşmanın tamamı TEM Şubesi polisleri tarafından kameraya kaydedildi.Yoğun güvenlik önlemi altında görülen duruşmada Hatay ve Osmaniye cezaevlerinde bulunan eski Genel Sekreter Haluk Tunçsu, Zabıta Daire Başkanı Yaşar Aksoy, Özel Kalem Müdürü Hüdaverdi Aydoğdu'nun da aralarında olduğu tutuklu sanıklar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunmalarını yaptı.BELİNDE SİLAHIYLA SORGUYA KATILDI'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanunu'na muhalefet', 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından gözaltına alınıp tutuklandıktan 1 ay sonra tahliye edilen eski Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Özgür Sanal'ın yaptığı savunmasında şunları söyledi:"Sorguda iken sonradan polislikten atıldığını öğrendiğim Abdulvahit Vardar da içeriye alındı. Bu kişinin belinde 'Glock' marka tabanca vardı. Ben ifade verirken bir süre sonra bu şahıs dışarıya çıkıp, Mersin Ülkü Ocakları Başkanı arkadaşım Alican Özbayrak'ı ile yeniden sorguya girdi. Sürekli Başkan Burhanettin Kocamaz'ın ihalelerdeki sorumluluğu, rolü ve Mersin'in tanınmış işadamlarıyla para trafiğini sordular. Bu sırada Alican'a 'Sorduğumuz soruları duydun, git bunları Başkan Kocamaz'a ilet' dediler. Bu operasyonun birinci amacı Burhanettin Kocamaz'a haber ulaştırıp masaya oturtmaktı.""VER BURHANETTİN'İ ÇIK GİT"Sorgusunda FETÖ ile hiçbir bağının bulunmadığını sürekli yineleyen Mehmet Özgür Sanal savunmasını şöyle sürdürdü:"Bana, 'Senin ne FETÖ ne de bir para işinle ilginin olmadığını biliyoruz. Ver Burhanettin'i kollarını salla çek git' dediler. Benim bu hain örgütle bir ilgim olmamasına rağmen üzerime çamur attılar. Ancak, bunlar sert kayaya çarptılar. Benim 78 yaşındaki annemi ağlattılar. Dedemden kalan İstiklal Madalyası sahibiyim. Bunu da kendi kötü amaçları için yaptılar. Benim suçsuz olduğumu bile, bile bunu yaptılar. Benim beraatım asla yeterli değil. FETÖ ile hiçbir bağım olmamasına rağmen İstihbarat Şube Müdürü Ufuk Solmaz ve Terörle Şube Müdürü Yaşar Gidiş bu iftira nedeniyle yargılanmalıdır. Asla peşlerini bırakmayacağım."Duruşmada ifade veren tutuklu sanıklardan eski Özel Kalem Müdürü Hüdaverdi Aydoğdu, avukat Ozan Çetin de benzer iddialarda bulundular. Mahkeme heyeti, Mehmet Özgür Sanal ve bazı sanıkların sorgulama sırasında öne sürülen Glock marka tabancalı Abdulvahit Vardar'ın araştırılması, tutuklu sanıklar Cahit Taş ile Sami Yıldız'ın tahliyesine karar verdi. Tüm tutuksuz yargılanan sanıklar hakkında adli kontrol kararının kaldırılmasına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

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