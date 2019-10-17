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Mersin’de FETÖ operasyonu: 49 gözaltı
MERSİN, ()- MERSİN’de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 49 kişi, gözaltına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Silifke ilçesinde yeniden yapılanma çalışması...
GÜVENLİK 17.10.2019, 15:29
MERSİN, ()- MERSİN’de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 49 kişi, gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Silifke ilçesinde yeniden yapılanma çalışması yaptığı ve himmet topladığı yönünde alınan istihbaratın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kom Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda, Mersin’de 40, İstanbul, Malatya, Hatay, Kahramanmaraş ve Konya’da 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında 7 kişinin yakalanması için çalışmaları sürüyor.
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